Maguire: “Classifica non rispecchia il nostro valore, siamo un gruppo unito”

Il capitano del Manchester United Harry Maguire, ha parlato così dopo la bella vittoria ottenuta dai suoi sul campo dell’Everton:

“Dovevamo portare a casa i tre punti oggi, non guardiamo la classifica perchè siamo a inizio stagione, ma abbiamo raccolto pochi punti per un club di questo valore. E’ stato importante riprendersi dopo la sconfitta in Turchia, abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato in quell’occasione, è stata una serata molto frustrante.

Siamo un bel gruppo che lavora sodo e unito verso un’unica direzione”.