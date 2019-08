Maguire è arrivato a Manchester

Questa mattina Harry Maguire si è recato presso il centro sportivo del Manchester United per definire gli ultimi dettagli del proprio trasferimento ai Red Devils. A riportarlo sono diverse fonti britanniche tra cui il Daily Mail, che ha scattato delle foto del difensore ormai ex-Leicester che arrivava al centro. Maguire sarà pagato 80 milioni di sterline e diverrà il difensore più esoso della storia. Per l’Express, il giocatore avrebbe già ieri sostenuto le visite mediche di rito e sarebbe tornato al centro sportivo solo per definire gli ultimi passaggi burocratici.

Foto: Mirror