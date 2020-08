Maguire arrestato per rissa in Grecia. La reazione del Manchester United

Brutta disavventura per Harry Maguire, difensore del Manchester United che nella notte è stato arrestato a Mykonos (dove sta passando le vacanze insieme alla ragazza e a qualche amico) dopo essere stato coinvolto in una rissa con dei turisti inglesi. Il Manchester United in una nota ha fatto sapere che “Il club è a conoscenza di un presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos la scorsa notte. Ci sono contatti con Harry e sta collaborando con le autorità greche. Il club non farà ulteriori commenti a riguardo”.

Foto: Metro