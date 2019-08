Maguire allo United, Guardiola: “Ci interessava, ma non potevamo fare offerte simili”

Nella conferenza stampa dopo la vittoria del Community Shield, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato anche dell’imminente trasferimento di Harry Maguire dal Leicester al Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Maguire è un giocatore eccellente, di livello top. Eravamo interessati, certo, ma non potevamo fare un’offerta simile per lui. Il Manchester United invece l’ha fatta”.

Foto: BBC