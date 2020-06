Magoni si presenta: “Ho scelto la Feralpisalò perché è un modello per la Serie C”

Intervistato dai canali ufficiali del club, Oscar Magoni, nuovo direttore sportivo della Feralpisalò, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ringrazio la Feralpisalò e il presidente che ha creduto in me per questo progetto ambizioso. Qui ho sempre visto una squadra forte ed una società ben organizzata: un modello per quanto riguarda la Serie C e sono quindi onorato di essere qui perché avevo molta voglia di mettermi in gioco e di provare una nuova sfida. Faremo sicuramente il massimo. Ho cominciato in questo ruolo a Renate, quattro anni fa, ed ho imparato a conoscere il mestiere e, soprattutto, la categoria. Adesso, avevo bisogno di stimoli nuovi e di mettermi in gioco in un’altra realtà e questa era la miglior possibilità che potevo avere. Ho trovato nei collaboratori grande disponibilità e porteremo avanti con entusiasmo il nostro lavoro, a partire da oggi. Abbiamo la grande opportunità di raggiungere un obiettivo storico e tutti devono essere concentrati. Ho seguito molto la Feralpisalò ed i suoi giocatori. Sono un organico importante e stavano facendo un ottimo lavoro. Ci sono tanti giocatori di esperienza che nelle gare secche potrebbero fare la differenza”.