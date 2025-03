MAGNI, L’EREDE DI THEO. PRONTO AL GRANDE SALTO

L’Italia Under 19 ha sfiorato la vittoria contro la Spagna (campione d’Europa), nella gara giocata a Catanzaro. Un pareggio comunque prestigioso che ha visto mettersi in luce molte giovani stelline, tra cui Vittorio Magni, esterno del Milan, che in questa stagione si sta alternando tra Primavera e Milan Futuro in Serie C.

Ma non solo rossonero, Magni è protagonista anche in Azzurro, quello dell’Under 19. Nell’ultima partita della Nazionale U19 contro la Spagna, sua è stata l’azione decisiva che ha portato al gol di Mattia Liberali. Un perfetto cross dalla destra, un colpo di testa preciso del compagno e il boato del “Nicola Ceravolo” di Catanzaro: un momento che resterà impresso nella memoria dei due rossoneri.

In ambiente rossonero, viene considerato il possibile erede di Theo Hernandez. In effetti, come il forte esterno francese, Vittorio ha duttilità, rapidità, corsa, buon tiro e inserimenti. Milanese doc. Vittorio Magni è nato il 1 giugno 2006 a Milano: il giovane difensore ha iniziato la sua carriera nel Lombardia Uno, storica società fucina di talenti dell’hinterland milanese che non a caso l’ha lanciato verso l’approdo nelle giovanili del Milan. Il 28 giugno del 2023 ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo ha legato alla società rossonera fino al 2026. Vittorio è diventato una pedina fondamentale per la Primavera del Milan e, sin dalla sua nascita, del Milan Futuro con cui ha già disputato 15 partite, solo perchè si alterna spesso con la Primavera.

Nasce come esterno offensivo, ma poi si è specializzato soprattutto come terzino, ma può fare tutta la fascia come quinto: è dotato di un’eccellente facilità di corsa e di un apprezzabile attitudine verso entrambe le fasi di gioco. Destro naturale, ha una buona tecnica in particolare con il piede forte, sa inserirsi con i tempi giusti anche senza palla. Alto 183 centimetri, ha un ottimo spunto sul breve, dote preziosa per liberarsi del diretto avversario, anche partendo da fermo.

Buon piede, riesce a fornire assist con deliziosi cross per i compagni. In stagione ha messo a referto 13 presenze in Serie C (esordendo tra i professionisti), 10 in Primavera, 4 in Youth League. E’ punto di riferimento della Nazionale Under 19 di Bernardo Corradi. E ora punta al salto definitivo.

