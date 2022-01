Due operazioni in chiusura, confermato quanto anticipato nella serata di ieri. La Samp ha preso il difensore centrale Giangiacomo Magnani in prestito dal Verona, mentre il club di Setti avrà il jolly difensivo Riccardo Marchizza, ora in prestito a Empoli ma di proprietà del Sassuolo. Entrambi gli affari sono in chiusura, accordi raggiunti.

FOTO: instagram personale