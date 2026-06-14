Maglia speciale per Mariani all’esordio Mondiale: è un omaggio alla città di Miami

14/06/2026 | 17:28:43

Domani sera esordirà al Mondiale anche la squadra arbitrale italiana con Maurizio Mariani che dirigerà la sfida tra Arabia Saudita e Uruguay.

A rendere ancora più particolare l’appuntamento sarà la scelta della divisa che verrà indossata dall’intera squadra arbitrale: una maglia color rosa fenicottero, pensata come tributo alla città di Miami, sede del quartier generale degli arbitri FIFA durante il torneo. A spiegare l’iniziativa è stato il presidente della Commissione Arbitrale FIFA, Pierluigi Collina: “Volevamo mostrare il nostro apprezzamento alla città che ci ospiterà per circa due mesi”. Sulla stessa linea anche Gianni Infantino, che ha sottolineato il significato simbolico della scelta: “Il rosa è il colore di Miami e queste divise sono un modo per renderle omaggio”.

Foto: sito AIA