Maglia celebrativa per Izzo e le sue 100 presenze in granata: “Fiero di aver difeso il Toro nel bene e nel male”

Armando Izzo ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Torino. Per il difensore campano è arrivata come premio la maglia celebrativa da parte del club. “Grazie al Torino per questa maglia celebrativa. Sono orgoglioso per le mie 100 presenze col Toro e sono fiero di aver sempre lottato, sudato e difeso questa gloriosa maglia, nel bene e nel male. Cento volte grazie”, il ringraziamento di Izzo sui social.

Foto: Twitter Torino