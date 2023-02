Magie di Messi e Mbappé, a Parigi succede di tutto: Psg-Lille 4-3. Neymar si fa male ed esce in lacrime

Il Psg di Galtier si riaccende nel momento più difficile della stagione grazie ai suoi due campioni, Mbappé e Messi, dopo aver rischiato un clamoroso ko contro il Lille e essere andato sopra di due reti grazie. Una gara incredibile al Parco dei Principi, aperta da un super gol di Mbappé. Il raddoppio arriva poco dopo grazie a Neymar, ma la squadra ospite non molla e già nel primo tempo riapre i conti con il colpo di testa di Diakite. Nella ripresa un’ingenuità di Verratti costa caro ai parigini: l’azzurro trattiene Djalo in area, per l’arbitro non ci sono dubbi e David spiazza Donarrumma dagli undici metri. La rimonta viene completata al minuto 71′: lancio di Andre Gomes per Bamba, stop e tiro di prima intenzione che passa sopra la testa del portiere della Nazionale azzurra. Sfortunato il Psg che perde Neymar, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per una brutta torsione della caviglia dopo uno scontro di gioco: il brasiliano in lacrime è stato portato fuori in barella. Il Psg però non muore. Mbappé in scivolata fa 3-3, prima del capolavoro di Messi su calcio di punizione nel recupero: l’argentino calcia sul palo del portiere, la palla bacia il palo e si insacca in rete. Apoteosi pura al Parco dei Principi. Galtier può tirare un bel sospiro di sollievo.

Foto: Instagram PSG