Magico Hellas, la Juve perde ancora: Borini e Pazzini ribaltano CR7

Impresa Verona, Juve ko 2-1. L’Hellas rimonta e ferma la capolista. Gara equilibrata sbloccata solo al 65′ dal solito Cristiano Ronaldo, a segno per la decima gara consecutiva (il primo nella storia del club bianconero). I padroni di casa non mollano e pareggiano i conti con Borini al 76′. Gara finita? No. Sugli sviluppi di un corner Bonucci contrasta Kumbulla in elevazione, tocco con un braccio che manda la sfera sulla traversa. Il VAR e Massa decretano il calcio di rigore: il neo entrato Pazzini è freddissimo dagli undici metri e fa esplodere di gioia il “Bentegodi”. La squadra di Juric vola in zona Europa League a quota 34, la formazione di Sarri resta in vetta a più tre sull’Inter, domani impegnata nel derby col Milan.

Venerdì 7 febbraio

20:45 Roma-Bologna 2-3 (aut. Denswil, Mkhitaryan – Orsolini, Barrow 2)

Sabato 8 febbraio

15:00 Fiorentina-Atalanta 1-2 (Chiesa – Zapata, Malinovsky)

18:00 Torino-Sampdoria 1-3 (Verdi – Ramirez 2, Quagliarella)

20:45 Verona-Juventus 1-2 (Borini, Pazzini – Ronaldo)

Domenica 9 febbraio

12:30 Spal-Sassuolo

15:00 Brescia-Udinese

15:00 Genoa-Cagliari

15:00 Napoli-Lecce

18:00 Parma-Lazio

20:45 Inter-Milan

CLASSIFICA: Juventus 54; Inter 51; Lazio 50; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Napoli 30; Torino 27; Sassuolo 26; Fiorentina 25; Udinese 24; Sampdoria 23; Lecce 19; Genoa 16; Spal, Brescia 15.

