Magic Mike Maignan: il portiere con le ali che ha stregato i tifosi del Milan

“Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai per non soffrire più per me” le parole della canzone più bella di una tifosissima del Milan come Laura Pausini, nel brano “La Solitudine”, forse stanno rimbombando nella testa di Gigio Donnarumma dopo aver visto, sicuramente, il derby tra Inter e Milan e, soprattutto, dopo aver visto uno dei protagonisti della vittoria dei rossoneri come “Magic Mike” Maignan. Si potrebbe tranquillamente dire, a dispetto di uno spirito patriottistico, che il derby sia a tinte bleus. Sia l’estremo difensore milanista e sia l’autore della doppietta vincente, Giroud, sono due calciatori della Nazionale francesce. Il secondo, ha permesso di fissare il risultato sul 2-1, il primo ha tenuto a galla la squadra per 90 minuti. Maignan, specialmente nella prima frazione di gioco, è stato protagonista assoluto con degli interventi e delle parate da portiere straordinario. L’assenza di Donnarumma, non si fa sentire. I tifosi del Milan si sono innamorati da subito di Magic Mike e continueranno ad apprezzarlo ancora per molto. Maignan è un vero e proprio pilastro, una certezza per la difesa quando tutto va male e l’avversario si trova occhi negli occhi con uno dei portieri più forti d’Europa.

FOTO: Twitter Maignan