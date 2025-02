Magia su punizione di Soulé: Roma avanti 1-0 sul Parma all’intervallo. Espulso Leoni

Al 30′ arriva l’episodio che cambia la gara: grande imbucata di Shomurodov per Soulé che buca la difesa dei padroni di casa, l’argentino si invola a tu per tu con Suzuki ma Leoni commette fallo. L’arbitro concede il calcio di rigore, ma dopo la revisione del VAR viene assegnata una punizione dal limite dell’area e viene espulso Leoni. Soulé si prende il pallone per andare a calciare la punizione dal limite e con una morbida pennellata porta avanti la Roma.

Foto: Instagram Soulé