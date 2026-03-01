Magia di Wesley: Roma in vantaggio 1-0 sulla Juve all’intervallo
01/03/2026 | 21:33:36
La Roma conduce 1-0 sulla Juventus a fine primo tempo all’Olimpico. Decide un bel gol di Wesley.
Al 4′ prima chance clamorosa della Roma. Perin sbaglia il rinvio, si invola Pisilli che calcia, para il portiere juventino, sulla respinta, a porta vuota Pellegrini calcia alto. Risponde la Juventus che con il passare dei minuti, prende campo, mettendo apprensione alla difesa romana. Al 12′, buona chance per Yildiz, destro dal limite, palla alta.
Al 24′, chance clamorosa per la Roma. Sponda di Mancini in mezzo per Malen che prende il tempo a Bremer, destro dell’olandese, Perin di faccia in uscita salva la rete.
Risponde la Juventus, al 33′. Cross di Kalulu, colpo di testa di McKennie, palla che sfiora il palo.
Al 39′, la Roma la sblocca. Recupera palla Pisilli su Kalulu, palla per Wesley, destro a giro del brasiliano, palla in rete, Roma in vantaggio.
Risponde la Juve, destro anche di David, palla alta. Il primo tempo finisce 1-0 per i giallorossi.
Foto: sito Roma