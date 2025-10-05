Magia di tacco di Ekhator. Genoa avanti a Napoli al 45′. Lobotka ko

05/10/2025 | 18:51:33

Sorpresa al Maradona a fine primo tempo. Il Napoli è sotto 1-0 contro il Genoa. E anche meritatamente. Brutto Napoli, che ha giocato sotto ritmo, il Genoa attento e bravo a concedere poco.

Al 34′ il gol del Genoa. Scatto bruciante di Norton-Cuffy su Olivera, palla in mezzo e gol di tacco di Ekhator. Il Napoli non riesce a reagire, anzi, piove sul bagnato per Conte, che al 43′ perde anche Lobotka per un problema muscolare. Al suo posto Gilmour.

Si va all’intervallo con il Napoli sotto 1-0.

Foto: Instagram Ekhator