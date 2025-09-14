Magia di Simeone: il Torino vince in casa della Roma. Primo stop per Gasp, primo successo per Baroni
14/09/2025 | 14:31:27
La Roma fa la partita, ma punge poco la porta difesa da Israel. Il Torino prova a colpire in ripartenza. Il primo tempo scivola via sullo 0-0 con un controllo del match dei giallorossi di Gasperini.
Nella ripresa il copione non cambia. La Roma cerca di fare la partita. Palla gol pericolosa che capita a Soulè con un destro che finisce fuori di poco. Al 59′ arriva il vantaggio del Torino a sorpresa. Azione bella dei granata con Vlasic che serve Simeone al limite dell’area. Destro a giro dell’ex Napoli, palla all’angolino. Vantaggio Torino.
La Roma ci prova, Gasperini tenta il tutto per tutto, dentro Ferguson, El Shaarawy, Roma a trazione anteriore.
La compagine capitolina costruisce 4-5 palle gol ma non le capitalizza: prima Soulé calcia di poco fuori, poi Pisilli di testa trova in super Israel e nel recupero sassata di El Shaarawy con Israel che blocca.
Il Torino chiude addirittura in attacco e mette in cassaforte la vittoria. Vince il Torino, che espugna l’Olimpico, prima vittoria per i granata, prima sconfitta, dopo due vittorie, per la Roma.
Foto: sito Torino