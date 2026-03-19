Magia di Rowe e rigore di Bernardeschi. Bologna avanti 2-1 a Roma (Ndicka). Koné ko

19/03/2026 | 21:51:36

Concluso un bellissimo primo tempo all’Olimpico tra Roma e Bologna. Gli ospiti sono avanti 2-1 contro i giallorossi. La gara inizia a viso aperto, la Roma prova a fare la gara, il Bologna riparte. Al 14′ chance in ripartenza per Castro, la conclusione però è deviata in angolo. Al 20′, grana per la Roma. Si fa male Koné, non al meglio. Il francese deve uscire, entra al suo posto Pellegrini.

Al 22′ il Bologna passa in vantaggio. Destro bellissimo di Rowe, che insacca nel sette la rete del vantaggio felsineo.

Al 29′ Bologna vicino al raddoppio. Rowe conduce in transizione e serve Bernadeschi. Il numero 10 rossoblù entra in area di rigore, si sposta il pallone sul destro e calcia. Ottimo riflesso di Svilar, che respinge a lato. Risponde la Roma alla mezz’ora, palo di Pellegrini su calcio di punizione.

Al 32′ pareggia la Roma. Da calcio d’angolo svetta Ndicka che fa l’1-1 di testa. Si susseguono potenziali chance da una parte e dall’altra.

Al 43′ calcio di rigore per il Bologna. El Shaarawy stende Zortea in area. Rigore per gli ospiti. Dagli 11 metri va Bernardeschi che non sbaglia. Il Bologna è avanti 2-1 all’Olimpico alla fine del primo tempo.

Foto: sito Bologna