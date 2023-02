Magia di Mbappé in mezzo a due difensori: super gol in Psg-Lille

Kylian Mbappé non si smentisce mai. L’attaccante francese ha sbloccato il match delle 13 tra il suo Psg e il Lille con un gol d’autore: il numero 7 riceve palla sull’esterno, si accentra in area di rigore, passa in mezzo a due difensori avversari e spedisce la palla sotto le gambe del portiere avversario.

Foto: Instagram PSG