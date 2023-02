Magia di Kvaratskhelia: Napoli avanti 1-0 sulla Cremonese all’intervallo

Il Napoli conduce 1-0 contro una brillante Cremonese dopo i primi 45 minuti. Decide una magia di Kvaratskhelia al 22′. Il georgiano ha sbloccato la gara con un bel destro ad incrociare che non ha dato scampo a Carnesecchi.

Ottima Cremonese, però, che aveva iniziato la gara in maniera positiva, con orgoglio e atteggiamento positivo, mettendo in difficoltà la capolista.

Poi le qualità del Napoli sono venute fuori poco alla volta e una volta arrivato l’1-0, la gara è cambiata. Napoli che ha sfiorato anche il raddoppio con Mario Rui, e che ha protestato per un rigore, per fallo su Kvaratskhelia nel finale.

Foto: Instagram Napoli