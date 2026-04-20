Magia di Harrison: Fiorentina avanti a Lecce all’intervallo

20/04/2026 | 21:38:42

Concluso il primo tempo al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. I viola sono avanti 1-0 sul campo del Lecce, in un primo tempo combattuto ma con un Lecce in difficoltà.

La Fiorentina sblocca la partita al 30′ grazie alla perla di Jack Harrison, che sfrutta al meglio l’assist di Mandragora, stoppa il pallone e con il mancino piazza il pallone sul palo lontano, rendendo vano il tuffo di Falcone. Viola avanti 1-0, Lecce al momento, in zona retrocessione.

Foto: sito Fiorentina