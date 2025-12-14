Magia di Ekkelenkamp. Il Napoli cade a Udine (due gol annullati e una traversa). Milan da solo in vetta. E l’Inter…

14/12/2025 | 16:56:53

L’Udinese batte 1-0 il Napoli con grande merito al Friuli, dopo un secondo tempo perfetto. I campani fanno la partita, sfiorano la rete con Hojlund in diverse circostanze, ma l’Udinese regge e riparte per far male. Nella ripresa Udinese show.

I friulani la sbloccano con Davis ma il Var segnala il fuorigioco. Tiro di Ekkelenkamp, respinta non perfetta di Milinkovic-Savic, l’attaccante si trova in una posizione ottimale e respinge in rete. Tutto annullato. Si riparte dal possesso del Napoli. Traversa Udinese! Il tiro di Piotrowski sbatte contro il legno, altro brivido dell’Udinese. Gran intervento di Milinkovic-Savic. Al 70′ ancora Udinese a esultare. Zaniolo porta in vantaggio l’Udinese, ma il Var annulla per un fallo di Karlstrom su Lobotka sul recupero del pallone.

Ma al 73′ il popolo friulano può esultare davvero. Eurogoal di Ekkelenkamp, conclusione strepitosa e vantaggio dell’Udinese. All’88’ clamorosa occasione per il Napoli. Lucca scappa a Solet, palla in mezzo, mastica la conclusione Hojlund a un metro dalla porta. Esce Zaniolo per l’Udinese al 90′, stremato. Al 93′ proprio l’ex Lucca fa venire i brividi al Friuli, palla sull’esterno della rete.

Ma finisce 1-0, l’Udinese vola a 21 punti, gli stessi del Sassuolo. In vetta il Milan è primo da solo con 32 punti, il Napoli resta a 31 e l’Inter, a 30, vincendo a Genova (ore 18), sarebbe prima da solo.

Foto: sito Udinese