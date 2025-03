Magia di Dimarco su punizione: Inter avanti a Napoli 1-0 all’intervallo

Concluso il primo tempo al Maradona, con l’Inter che è avanti 1-0 sul Napoli, grazie a una magia su calcio di punizione di Dimarco. Primi 20 minuti di immenso equilibrio. Napoli vivace al 20′ con McTominay, che però non trova la porta. Primo squillo dell’Inter al 23′ ed è gol. Calcio di punizione dei nerazzurri, magia di Dimarco che batte Meret e che regala il vantaggio ai nerazzurri.

Il Napoli reagisce e al 33′ crea una bella azione. Lancio di Gilmour per Lukaku che calcia in spaccata di destro, palla sull’esterno della rete. Al 36′ chance per Raspadori, il muro nerazzurro regge e l’azione sfuma. Pressione Napoli che chiede anche un calcio di rigore per un tocco di mano di Dumfries, ma si continua.

Nel finale di tempo, ancora Dimarco pericoloso, salva Buongiorno. Si va all’intervallo con l’Inter in vantaggio 1-0 al Maradona.

Foto: sito Inter