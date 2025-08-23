Magia di Bonazzoli, tonfo Milan. La Roma balla con Wesley ﻿

Subito sorprese nella prima giornata di Serie, con il tonfo inatteso del Milan per il trionfo di una grande Cremonese. Non sbaglia la Roma che batte il Bologna e onora al meglio l’esordio in campionato di Gasperini sulla panchina giallorossa.

Il Milan gioca una partita abbastanza disordinata, con qualche lampo e troppe pause, soprattutto con una tenuta difensiva non accettabile. La Cremonese trova il vantaggio con un colpo di testa di Baschirotto al 28’ su cross pennellato di Zerbin da sinistra. La reazione porta al pareggio proprio al primo minuto di recupero con un colpo di testa di Pavlocic al termine di un’azione contestata dalla Cremonese per un presunto fallo su Zerbin. Modric cerca di prendere per mano la squadra, nella ripresa tre occasioni di fila per i rossoneri proprio con il croato, Fofana e Pulisic, in grande spolvero Audero. Al 16’ il vantaggio della Cremonese con un autentico capolavoro di Bonazzoli, fantastica sforbiciata di cross di Pezzella. Il Milan priva a reagire, va vicino al pari con Pulisic, convoca Ricci e Jashari, ma la serata si chiude in modo molto amaro.

La Roma ha la meglio sul Bologna grazie a un guizzo di Wesley all’8 del secondo tempo, diagonale morbido e imprendibile per Skorupski preso in controtempo. Al 28’ pt palo di Cristante di testa su punizione calciata da Soulé, sulla sponda El Shaarawy calcia sopra la traversa. Un minuto dopo infortunio muscolare per Immobile, problemi alla coscia e dentro Castro. A fine primo tempo si ferma anche Casale, al suo posto Vitik in avvio di ripresa. Dopo 4 minuti grande intuizione di Castro e traversa piena con Svilar fuori dai pali. Poi la Roma sblocca con Wesley, grazie anche a un errore di Lucumí, al 17’ Koné si divora il raddoppia tutto solo davanti a Skorupski. Gasperini sgancia Dybala e Dovbyk, mentre Italiano si affida a De Silvestri e Odgaard ma succede poco o nulla fino alla fine e la Roma porta a casa tre punti molto preziosi.

Foto: Instagram Bonazzoli