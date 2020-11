Maggiore: “Serie A e fascia da capitano. Ora sogno un gol e la salvezza”

Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di questa prima parte di stagione in massima serie dei liguri e della bella sensazione di poter indossare la fascia da capitano del club.

Ora si sogna un gol e soprattutto la salvezza. Queste le sue parole: “Prima squadra, Serie A, capitano dello Spezia: ho realizzato i miei primi sogni togliendomi delle soddisfazioni. Ma non mi sento arrivato. Ora pensiamo alla squadra e salvarci. Il mio obiettivo è segnare un gol, sarebbe una soddisfazione, ma non è la priorità. L’importante è salvarci e poi vedremo. Come sto? Sono stato fermo una ventina di giorni, ora ho preferito fare recupero di condizione e spero di tornare al 100% dopo la sosta”.