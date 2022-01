Maggiore: “Il mio futuro? Non so quanto resterò qui, ma sicuramente sono migliorato in ogni stagione”

Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore ha parlato della situazione in casa ligure e del suo futuro a la Gazzetta dello Sport: “Prima mi chiamavano Giulio quando mi incontravano per strada, ora “capitano” e fa un certo effetto. Sono cresciuto in Curva Ferrovia e questo passaggio dagli spalti al campo è stato incredibile. Per me il Picco vale San Siro. Un giorno vorrei tornare in curva, domenica da squalificato ci avevo pensato ma evito per il Covid. Tra le altre cose, devo migliorare il mio inglese anche per parlare con i Platek. No so quanto resterò qui, ma di sicuro ogni anno è stata una crescitsa e poi a La Spezia si vive bene”.

FOTO: instagram personale