Maggio al 90′ fa esultare il Vicenza: 1-0 contro il Cosenza, Lane avanti in vista del ritorno

È biancorossa l’andata dei playout di Serie B. Grazie a un gol di Maggio al 90′, il Vicenza ha avuto la meglio per 1-0 contro il Cosenza. Giocata spaziale di Dalmonte in occasione della rete dell’ex Napoli, che è rapace sul tap-in a seguito del tiro del numero 34 (che, prima di calciare, ubriaca Palmiero con un tunnel). L’appuntamento per il ritorno è vissato venerdì 20 maggio: ricordiamo che, in caso di pareggio al termine dei centottanta minuti, resterà in Serie B la compagine meglio classificatasi al termine della regular season (in questo caso il Cosenza).

Foto: sito ufficiale Vicenza