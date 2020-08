Maggi si scusa con Gattuso: “Mi sono lasciato andare. Non ho mai offeso nessuno”

Alex Maggi, il fisioterapista della Lazio che aveva inveito contro Gennaro Gattuso, nel corso della gara del san Paolo tra Napoli e Lazio ha chiesto scusa scrivendo un post su Facebook:“Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso”

Foto: Sportveai.it