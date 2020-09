Magallan si presenta a Crotone: “L’idea di giocare in Serie A mi ha convinto”

Sono arrivate le prime di Magallan da giocatore del Crotone: “L’idea di giocare in Serie A mi ha convinto. Parlando con lo staff tecnico ho capito che questo può essere il posto giusto dove crescere sia come calciatore che come persona”. Il difensore prima di potersi unire al gruppo ha svolto il tampone come da routine: “Non vedo l’ora di potermi allenare con i miei compagni, ma devo ancora aspettare il risultato del test. Da parte mia, io sono voglioso di poter scendere in campo per aiutare la mia squadra, il club e il mister a raggiungere l’obbiettivo”.

