Magalini (ds Bari): “Proviamo vergogna. Chiediamo scusa ai tifosi”

29/11/2025 | 19:15:52

Il ds del Bari, Giuseppe Magalini, ha parlato in conferenza stampa dopo la disfatta in casa dell’Empoli per 5-0, nonostante il ritorno di Vivarini in panchina.

Queste le sue parole: “Proviamo vergogna, siamo venuti per chiedere scusa ai tifosi. Non credo che questo sia il trend per andare avanti, così vuol dire toccare il fondo. Bisogna cambiare tendenza, siamo venuti per chiedere scusa, ogni cosa da dire sarebbe superfluo. Abbiamo cambiato allenatore, in questo momento è tutto sbagliato. Abbiamo cambiato allenatore per cambiare le cose, se non ci riusciamo valuteremo altre cose. Se non ce lo lasciano fare noi andremo a casa“.

Foto: sito Vicenza