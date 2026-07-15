Maestrelli: “Penso sia stata la scelta migliore per la mia carriera. Voglio scrivere una pagina importante di questo club storico”

15/07/2026 | 16:45:41

Il nuovo difensore del Treviso Alessio Maestrelli ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Tutti mi hanno parlato bene di questa realtà: la società è ambiziosa, l’allenatore e il direttore sono brave persone sia dal lato umano che da quello calcistico, l’anno scorso si è vinto un campionato con largo anticipo. La società è in ascesa, c’è un bel progetto e credo si possa fare qualcosa di importante. Penso sia stata la scelta migliore per la mia carriera, le mie ambizioni vanno di pari passo con quelle della società. Vogliamo fare un ottimo campionato e scrivere una pagina importante di questo club storico”.

Foto: sito Treviso