Maelhe si presenta: “Atalanta tra le top del campionato. Sono un giocatore offensivo”

Il nuovo acquisto dell’Atalanta, Joakim Maelhe, attraverso un video rilasciato dalla società bergamasca, si presenta ai tifosi in una intervista.

Ecco le parole del danese, in attesa di poter scendere in campo con i nuovi compagni:

Descrivi la tua nuova squadra: “Sono una squadra fantastica, tra le top della Serie A. Giocano un calcio offensivo, che li porta a segnare molti gol”.

Cosa conosci di Bergamo: “È una città molto bella. Conosco anche la dolorosa situazione legata al Coronavirus tramite i giornali danesi. In queste situazioni bisogna essere forti, e tenere duro, e nel 2021 le cose andranno meglio”.

Descriviti come calciatore: “Sono un giocatore dinamico, un terzino offensivo. Provo sempre a dare il meglio di me per la squadra e i tifosi. Posso giocare su entrambe le fasce. Il mio obiettivo per il 2021 è crescere anche come uomo e rivedere il pubblico allo stadio”.

Foto: Sito Atalanta