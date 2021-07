Maehle pensa a Eriksen: “Abbiamo vinto qualcosa di molto più importante, la vita”

(ANSA) – BERGAMO, 09 LUG – “Abbiamo vinto qualcosa di molto più importante, la vita”. Sono le parole con cui Joakim Maehle, esterno dell’Atalanta e della Danimarca, conclude un post sul proprio profilo Instagram alludendo tra le righe al malore che aveva colto il compagno di Nazionale Christian Eriksen lo scorso 12 giugno a Copenaghen contro la Finlandia nella prima partita del girone di Euro 2020, finito in semifinale con l’Inghilterra, contro la Finlandia. “Il sostegno, la comunità e l’unità che abbiamo sperimentato sono stati irreali. ‘Grazie’ è una parola povera in questo contesto. Sono incredibilmente orgoglioso di aver rappresentato la Danimarca per una finale del Campionato Europeo, ma ancora più orgoglioso di essere un danese – scrive Maehle -. Un piccolo paese con grandi sogni e grandi ambizioni – dove l’amicizia è più grande. La delusione è stata senza dubbio palpabile, ma sono sicuro che l’orgoglio prenderà il sopravvento. L’estate del ’21 sarà uno degli anni nella storia del calcio danese che sarà a lungo ricordato”. L’atalantino ha chiuso con due gol contro Russia e Galles. (ANSA).