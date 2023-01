Maehle-Lookman, bis dell’Atalanta alla Sampdoria (2-0). Quarto ko consecutivo per Stankovic

Bis dell’Atalanta alla Sampdoria: termina 2-0 al Gewiss Stadium, decidono le reti di Maehle e Lookman. Partono bene i blucerchiati e dopo 9 minuti di gioco ha una doppia occasione per passare in vantaggio: prima col mancino di Gabbiadini, poi sulla ribattuta di Augello. In entrambe le occasioni è decisivo Musso, con due grandi interventi. Passano 10 minuti e la Samp ha un’altra occasione: Lammers, su sponda di Gabbiadini, schiaccia troppo a terra il tiro. Ci prova anche Leris, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. La partita si sblocca al 42′ con Maehle: cross dalla sinistra di Boga, frustata di testa di Lookman che si stampa sul pano. Hateboer è il più veloce di tutti e mette un mezzo un cross morbido sul quale si avventa Maehle, che di testa batte Audero. Nella ripresa arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con una grande giocata di Ademola Lookman: l’attaccante della Dea si libera di Murru con una magia, arriva in area e fa partire un destro a incrociare che passa sotto le gambe di Nuytinck e finisce in rete. I blucerchiati provano a reagire, ma gli uomini di Gasperini si difendono con ordine mantenendo il doppio vantaggio. Tre punti importanti per l’Atalanta che sale a quota 38 punti, conquistando il quarto posto (aspettando Lazio e Roma). La Samp, invece, resta ferma a quota 9 punti al diciannovesimo posto.

Foto: Atalanta Instagram