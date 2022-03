Maehle: “Lo scontro con Dumfries? Ce ne vuole per mettermi fuori combattimento”

Joakim Maehle, esterno dell’Atalanta e della Danimarca, è rimasto vittima di uno scontro con Denzel Dumfries nel corso del match tra la sua Nazionale e l’Olanda del calciatore dell’Inter. Il danese ha rimediato una brutta botta alla testa ma, come da lui stesso dichiarato ai microfoni dei canali ufficiali della sua Nazionale, lo spavento è passato: “Ne sono uscito con una lacerazione alla testa, tre punti di sutura e un po’ di mal di testa. Spero di essere in campo martedì. Del resto ce ne vuole per mettermi fuori combattimento“.

Foto: Twitter UEFA Nations League