Maehle e l’Atalanta: dai concreti spifferi belgi di due giorni fa alla svolta possibile

Joakim Maehle e l’Atalanta. Concreti, molto concreti, gli spifferi belgi che risalgono a due giorni fa quando il portale HLN parlò di un pressing in corso da parte del club di Percassi per il terzino danese classe 1997 in scadenza di contratto nel 2023.

Una fonte attendibile in tempi non sospetti con le relative conferme, l’Atalanta ha voglia di sbaragliare la concorrenza con un’offerta in doppia cifra e superiore ai 10 milioni. Ovviamente quello relativo a Maehle è un discorso sganciato dalla vicenda Gomez (stiamo parlando completamente di un altro ruolo) che l’Atalanta spera ancora di sbloccare in qualche modo. E che è invece collegato alla necessità di individuare un’alternativa affidabile a Hateboer, considerato che Depaoli e Piccini non sono riusciti fin qui a dare un contributo sufficiente.

Foto voetbalkrant