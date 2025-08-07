Il Tottenham perde anche Maddison: infortunio al crociato per il giocatore
07/08/2025 | 12:50:56
La BBC conferma la grave entità dell’infortunio per James Maddison. Il calciatore del Tottenham sarà out presumibilmente per gran parte della prossima stagione: ben 6-7 mesi. Infortunio al legamento crociato anteriore per l’ex Leicester. Brutta botta per gli Spurs che, dopo aver perso il suo uomo simbolo Heung–Min Son dovranno fare a meno di un’altra opzione offensiva per la prossima stagione. Questi indizi lasciano intendere che, senza troppi dubbi, la società inglese si getterà sul mercato alla ricerca di un degno sostituto del nazionale inglese.
Foto: Instagram Tottenham