Maddison: “Dopo l’eliminazione non volevo più guardare i Mondiali. Però se gioca Messi…”

Sebbene il Mondiale in Qatar rappresenta la prima Coppa del mondo in cui è stato convocato James Maddison, il centrocampista del Leciester City ha vissuto il torneo amaramente. Southgate gli ha preservato un minutaggio pari a 0, non schierandolo nemmeno da subentrato. La delusione dopo l’eliminazione contro la Francia era molta, come ha dichiarato sul suo profilo Twitter, al punto che non voleva più vedere nessuna partita del torneo, non fosse per Messi: “Dopo l’eliminazione contro la Francia ero delusissimo. Non volevo più vedere il resto del Mondiale. Poi ci ho ripensato: perché perdersi l’opportunità di vedere messi giocare in questo modo all’età di 35 anni? E’ meraviglioso”.

Foto: Twitter Maddison