Maddison amaro: “Esonero Postecoglou? Questo club non vinceva da 17 anni…”

07/06/2025 | 19:30:28

James Maddison ha commentato via social la notizia dell’esonero di Ange Postecoglu dal Tottenham: “Da dove iniziare. Prima di tutto, grazie per avermi portato in questo meraviglioso club che ora chiamo casa. La tua fede istantanea in me, che non solo mi hai ingaggiato ma mi hai reso vice capitano dei club e leader fin dall’inizio, è qualcosa per cui ti sarò sempre grato. Poi per la campagna di Europa League, iniziata nel nostro stadio e finita perfettamente con quella serata speciale a Bilbao. Ci hai portato alla vittoria e siamo campioni d’Europa e nei libri di storia di questo club grazie a te e alla tua mentalità vincente. Infine e soprattutto, grazie per come sei come uomo e come persona. La tua incrollabile fede in te stesso e la tua forte mentalità sono contagiosi e una ragione enorme per cui sei stato l’uomo che ha messo fine a questo periodo di 17 anni di siccità per un trofeo. Un uomo di famiglia con una grande morale, onestamente ho imparato tanto da te. Più di quanto probabilmente potrai mai immaginare”.

Foto: Instagram Tottenham