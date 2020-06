Madar: “Meglio Icardi di Cavani, è uno dei migliori numeri 9”

L’ex calciatore del PSG, Mickaël Madar ai microfoni di ‘Canal Plus’ commenta positivamente l’acquisto di Mauro Icardi da parte della società parigina.

“In ogni finestra di trasferimento vedo grandi spese per calciatori che non valgono quella cifra. Si spendono mediamente 30-40 milioni di euro per calciatori normali, mentre Icardi è uno dei migliori numeri 9 e nell’intesa con Mbappè e Neymar è anche meglio di Cavani. Ora che sarà interamente di proprietà del PSG, anche psicologicamente, la situazione potrà solo migliorare”.

Foto: Twitter Ufficiale Champions League