Macron: “Ho grande fiducia in Deschamps. Allenare è difficile quanto fare il Presidente della Repubblica”

Emmanuel Macron, presidente della Repubblica in Francia, nutre ottime speranze in vista dell’Europeo.

A margine di un viaggio istituzionale il numero uno dello Stato ha raccontato: “Ho piena fiducia in Didier Deschamps – si legge su France Football -. Ci sono due funzioni molto difficili da esercitare: Presidente della Repubblica e allenatore. Penso che abbia fatto la scelta giusta. Questa è la miglior squadra possibile. E’ necessario che i giocatori trovino la giusta alchimia”.