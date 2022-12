Macron ad Amrabat: “Sei stato il centrocampista migliore del Mondiale”

Da calciatore, quando giochi bene, è facile ricevere i complimenti dai quotidiani, allenatori e compagni. Raramente, però, accade che a farti i complimenti sia il Presidente della Francia, Emmanuel Macron. Al termine di Marocco-Francia, infatti, Macron è sceso negli spogliatoi delle due squadre, sia a complimentarsi con i suoi ragazzi, sia a congratularsi con il Marocco per l’impresa realizzata dai calciatori nord africani, che hanno portato la loro Nazionale in semifinale di un Mondiale per la prima volta nella storia. Dopo il grande torneo disputato da Sofyan Amrabat, Macron ha detto di persona al centrocampista della Fiorentina: “Sei stato il migliore centrocampista del Mondiale, complimenti”. Parole che avranno sicuramente fatto piacere al playmaker del Marocco.

Foto: Instagram Amrabat