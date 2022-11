Macia sullo Spezia: “Vogliamo anticipare l’arrivo di Cardoso e Moutinho. E parliamo del rinnovo di Nzola”

Eduardo Macia, direttore sportivo dello Spezia ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra e si è concentrato sul rinnovo di Nzola ed ha anticipato due nuovi acquisti che arrivano dal continente americano. Cardoso dall’Internacional e Moutinho dall’Orlando City. Di seguito le sue parole: ” Per anticipare l’arrivo di Cardoso e Moutinho, bisogna avere un nulla osta internazionale e l’ok dell’altra società. E’ complesso dal punto di vista burocratico, ma cercheremo di anticipare i tempi. Rinnovo Nzola? Ho avuto un colloquio con il suo agente, ma il contratto con cui ora è legato allo Spezia era stato stipulato con un altro procuratore. Ci siamo incontrati e ho fatto capire all’agente che ci sono i tempi per parlare e per trovare le soluzioni. Ho parlato io, ha parlato la proprietà. M’Bala è un giocatore che ci sta dando tanto, ma ci sta dando tanto anche grazie al lavoro dell’allenatore. Spesso dimentichiamo come le cose che accadono sono dovute ad un lavoro in team.”

Foto: Sito Spezia