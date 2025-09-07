Macedonia-Liechtenstein, le formazioni ufficiali
07/09/2025 | 18:05:33
Match valido per il girone di qualificazione ai Mondiali tra Macedonia e Liechtenstein. Di seguito le scelte dei due tecnici: Macedonia del Nord (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Stojchevski, Zajkov, Alioski; Churlinov, Alimi, Bardhi, Elmas; Miovski, Trajkovski. All.: Milevski. Liechtenstein (3-5-2): Buchel; Malin, Traber, Hofer; Wolfinge, Luchinge, Nicolas, Sele, Goppel; Luque-Notaro, Saglam. All.: Funfstuck.
Foto: Instagram Elmas