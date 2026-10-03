Macedonia del Nord-Scozia interrotta: un cane invade il terreno di gioco

03/10/2026 | 21:39:40

Curioso episodio avvenuto durante Macedonia del Nord-Scozia, partita valida per la quarta giornata di Nations League. Dopo circa di gioco, sul campo della National Arena Toshe Proeski ha fatto irruzione un cane. Un episodio davvero curioso, che il canale ufficiale della Nazionale scozzese ha commentato così sui propri canali ufficiali: “Breve interruzione del gioco: c’è un cane in campo. Si sta divertendo un mondo. Buon per lui”.

foto x scozia