Macedonia del Nord-Italia, le formazioni ufficiali

Alle 20:45 scenderanno in campo Macedonia del Nord e Italia per le qualificazioni al prossimo Europeo in programma per il 2024. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. CT: Milevski.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. CT: Spalletti. A disposizione: Vicario, Meret, Biraghi, Locatelli, Romagnoli, Retegui, Raspadori, Gnonto, Darmian, Scalvini, Frattesi, Zaniolo.

foto: Instagram Azzurri