Macedonia del Nord, incendio in una discoteca provoca 59 vittime. Morto un calciatore della Nazionale per salvare altri ragazzi

Gravissimo fatto di cronaca accaduto in Macedonia del Nord, a Kocani, dove un incendio in una discoteca, ha finora causato 59 vittime e più di 150 feriti. Tra i tanti giovani mancati, anche un calciatore della Nazionale macedone, Andrej Lazarov, 25 anni, era un centrocampista dello Shkupi, club di Prima Divisione macedone, e aveva collezionato una presenza nella nazionale Under-21 e una convocazione in Nazionale maggiore.

Lazarov ha perso la vita nel tentativo di aiutare gli altri a fuggire dall’ambiente devastato dal fuoco. È stato intossicato dal fumo mentre cercava di salvare vite, dimostrando coraggio e umanità fino all’ultimo momento. Una pagina davvero triste per il Paese, che è in lutto Nazionale.