Macchia (Pres. Potenza): “I nostri giocatori sembravano femminucce. Meritavano gli schiaffi”

Dure parole del presidente del Potenza, Donato Macchia, dopo la sconfitta della sua squadra contro l’Avellino, nella gara di Serie C.

Queste le sue parole: “Non dovevamo fare la partita che abbiamo fatto. E’ stata una partita bruttissima da parte nostra, un risultato che si commenta da solo. Merito all’Avellino che ha fatto la partita che dovevamo fare noi, dove abbiamo sbagliato tutto. Tutto ciò che non dovevano fare in campo lo abbiamo fatto, è mancata la cazzimma, mi assumo le mie responsabilità, i miei giocatori sembravano delle femminucce, meritavano di essere presi a schiaffi, non abbiamo giocato, abbiamo perso meritatamente, e non dovevamo perderla e questa partita, non era quella che mettevamo in conto di perdere, nel nostro tabellino di marcia. Oggi non c’eravamo in campo, e le responsabilità sono di tutti”.

