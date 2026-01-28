Maccabi Tel Aviv, esonerato il tecnico Lazetic prima del Bologna. Rodman allenatore ad interim

Clamorosa svolta in panchina per il Maccabi Tel Aviv a poche ore dalla sfida contro il Bologna di Europa League, è stato esonerato il tecnico Lazetic: “Maccabi Tel Aviv ha deciso di separarsi dal tecnico Zarko Lazetic e dal suo staff. Il proprietario Mitch Goldar spiega: “Ho parlato con Zarko e l’ho informato della decisione. Voglio ringraziarlo per il contributo dato al club durante il suo mandato, compreso il fatto di aver guidato la squadra al 26° titolo. Dan Rodman è stato scelto come tecnico ad interim”.

