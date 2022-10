Maccabi Haifa, Bakhar: “La Juve ha tanti punti di forza ma anche qualche piccolo deficit”

Il Maccabi Haifa è chiamato alla proibitiva trasferta in casa di una Juventus ancora in ripresa ma il tecnico Barak Bakhar sa perfettamente quali sono le potenzialità bianconere, spiegandole in conferenza stampa: “Punti deboli e di forza? Hanno vinto l’altro ieri una partita importante, sono una grande squadra, hanno tanti punti di forza ma qualche piccolo deficit. Devono far di tutto per vincere, crediamo però in noi stessi e siamo convinti di fare un buon risultato. Hanno giocatori importanti che possono giocare in più ruoli, sono camaleontici, possono mettere in difficoltà gli avversari e sarà difficile”.

Foto: logo Champions League