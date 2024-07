Macca per la Next Gen Juve: un obiettivo di gennaio può concretizzarsi

Non soltanto la prima squadra, la Juventus sta lavorando per la Next Gen. Anche in questo caso ci sono obiettivi che abbiamo raccontato a gennaio e che possono concretizzarsi. Stiamo parlando di Federico Macca, centrocampista centrale classe 2003 rientrato alla Virtus Entella dal prestito di Francavilla. C’è la concorrenza dell’Atalanta, ma la Juventus si sta avvicinando alla definizione.

Foto: Instagram Macca